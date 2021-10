Pragmata: come procede lo sviluppo dell'opera sci-fi? Le ultime da Capcom

A margine dell'ultimo resoconto finanziario pubblicato da Capcom, i responsabili dell'azienda giapponese hanno fornito degli importanti aggiornamenti su Pragmata, l'ambiziosa avventura sci-fi annunciata nel giugno del 2020 e destinata ad approdare su PS5 e, presumibilmente, PC e Xbox Series X/S.

Nella ricca documentazione condivisa da Capcom per presentare il report dell'ultimo anno fiscale trova infatti spazio una scheda dedicata a Pragmata e redatta da Yoichi Egawa, il Direttore Esecutivo delle divisioni di sviluppo interne della compagnia nipponica.

Il dirigente di Capcom sottolinea che "stiamo lavorando alla creazione di nuove proprietà intellettuali utilizzando il nostro pool di talenti e aumentando gli sforzi per assumerne di ulteriori". L'impegno citato da Egawa nella realizzazione di nuove IP riguarda, ovviamente, anche Pragmata, come specifica lo stesso direttore esecutivo di Capcom dichiarando che "abbiamo già annunciato Pragmata, un action adventure per console di nuova generazione, e stiamo facendo progressi costanti nel suo sviluppo".

Le parole di Egawa giungono a diversi mesi di distanza dall'ultimo aggiornamento di Capcom sullo sviluppo di questa esperienza sci-fi: nel gennaio di quest'anno, infatti, il colosso videoludico giapponese ribadì di star compiendo dei progressi evidenti nella produzione del titolo, pur riferendo di dover rinviare Pragmata al 2023 per dare ai propri talenti tutto il tempo necessario per costruire l'esperienza ludica, grafica e narrativa dell'opera.