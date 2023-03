Pragmata è disperso ma secondo lo store di Xbox esce nel 2023. Ci crediamo?

Che fine ha fatto Pragmata di Capcom? Disperso, dalla fine del 2021 non si hanno notizie sul progetto, ma a quanto pare l'uscita sarebbe relativamente vicina e prevista nel corso del 2023. La fonte? Lo store digitale di Xbox.

Nel novembre 2021, Capcom ha rinviato Pragmata al 2023, lo scorso anno però il gioco non si è mostrato in alcuna forma e non era presente a nessun evento internazionale, dunque in molti hanno iniziato a dubitare di un possibile lancio previsto per quest'anno. Ad oggi non sappiamo ancora nulla di preciso ma secondo Xbox Store, Pragmata sarebbe in arrivo nel 2023.

Sarà vero? Difficile dirlo, certo è che la casa di Osaka ha tutto il tempo per mostrare il gioco al pubblico negli eventi estivi e lanciarlo poi a fine anno, è altrettanto vero però che il 2023 sembra già molto ricco per Capcom, che nei prossimi mesi pubblicherà Street Fighter 6, Resident Evil 4 Remake e idealmente anche lo scomparso Exoprimal, recentemente avvistato in Open Beta. C'è davvero spazio per Pragmata, con una simile lineup, o il gioco verrà rinviato al 2024?

Ne sapremo probabilmente di più nel corso dei prossimi mesi, se Pragmata arriverà davvero entro fine anno, lo scopriremo tra la primavera e l'estate.