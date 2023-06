Pragmata esiste ma non esce nel 2023: la data sembra lontanissima

Era stato dato per disperso, ma Pragmata è finalmente tornato a farsi vedere al Capcom Showcase. Sfortunatamente non ci sono buone notizie per la nuova IP Capcom ancora sostanzialmente avvolta nel mistero: chi sperava nell'uscita di Pragmata nel 2023 dovrà portare molta più pazienza.

Il nuovo filmato mostrato dalla compagnia nipponica conferma che l'opera non arriverà nel corso del 2023 come precedentemente pianificato, e Capcom non ha fissato nessuna nuova finestra di lancio: non è chiaro dunque se Pragmata uscirà nel 2024 o addirittura ancora più lontano nel tempo.

"E' con un gran peso nel cuore che dobbiamo ulteriormente posticipare l'uscita di Pragmata. Il nostro team sta attualmente lavorando duro per realizzare il miglior gioco possibile, ma abbiamo bisogno di più tempo. Continueremo a fare del nostro meglio per assicurarci che il prodotto finale sia degno della pazienza che avete dimostrato. Grazie per il vostro continuo supporto", recita Capcom in un messaggio diffuso al termine del trailer. Magra consolazione, quantomeno il nuovo filmato ci ha dato un piccolissimo assaggio del gameplay, che sembra porsi come un Action dai ritmi frenetici.

Annunciato nell'estate del 2020, il titolo era originariamente previsto per l'esordio nel corso del 2022, tuttavia Capcom decise di rinviare Pragmata al 2023 senza tuttavia fornire ulteriori aggiornamenti fino ad oggi, con la conferma di un ulteriore posticipo. I fan devono dunque continuare ad aspettare, forse ancora molto a lungo.