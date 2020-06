Pragmata, la nuova IP sci-fi di Capcom si mostra nel trailer esteso

Tra le più grandi sorprese dell'evento di presentazione di PS5 c'è stato senza dubbio l'annuncio di Pragmata, nuova proprietà intellettuale di Capcom.

Il giorno successivo all'annuncio, la casa di Osaka ha ben pensato di deliziare tutti i curiosi pubblicando in rete un nuovo trailer esteso di Pragmata, con un minuto intero di nuovo materiale video. Già all'inizio si possono vedere ulteriori scorci della città nella quale è ambientata il gioco, il resto invece lo lasciamo scoprire a voi guardando il filmato in apertura di notizia.

Pragmata è un action adventure sci-fi ambientato sulla Luna. In un futuro distopico il genere umano è riuscito a popolare il satellite terrestre, e il gioco sarà ambientato proprio in una delle città che ha costruito. Pragmata è mosso dal potente RE Engine ed è indirizzato in maniera specifica alle piattaforme di nuova generazione, ovvero PlayStation 5, Xbox Series X e PC, ma è ancora lontano dalla pubblicazione. Capcom ha infatti annunciato che la finestra di lancio è fissata per il 2022 e che ulteriori informazioni non verranno diffuse prima del prossimo anno. L'attesa sarà lunga, ma il progetto appare decisamente intrigante.