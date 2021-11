Pragmata rimandato al 2023, Capcom si scusa con un nuovo artwork e un video in engine

Il misterioso Pragmata di Capcom è stato rinviato, la compagnia ha infatti annunciato che il gioco non uscirà nel corso del 2022 come inizialmente previsto ma arriverà solamente in un non meglio precisato periodo del 2023.

"Il nostro team sta lavorando duramente e con passione al progetto per rendere Pragmata un gioco indimenticabile, per questo abbiamo deciso di rimandare l'uscita al 2023" è quanto si legge in una nota diffusa dal publisher, per scusarsi la compagnia giapponese ha pubblicato anche un nuovo artwork e un brevissimo video in-engine di Pragmata.

Purtroppo Pragmata continua ad essere un vero mistero, annunciato nell'estate 2020 il gioco è in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X/S, purtroppo però oltre al trailer di debutto non abbiamo altro materiale, le ultime notizie risalgono al mese di ottobre quando il producer confermò i continui progressi nello sviluppo di Pragmata, senza però rivelare altri dettagli sul gameplay o la trama.

A giudicare dal teaser in engine pubblicato oggi, Pragmata sembra vantare un comparto tecnico di assoluto spessore, alla fine del video una nota informa che il filmato è "catturato in RE Engine", arriva dunque la conferma che il gioco è realizzato con il motore proprietario di Capcom già usato per Resident Evil Village, Resident Evil 7 Biohazard, Devil May Cry V e Monster Hunter Rise.