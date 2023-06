Pragmata rinviato a non si sa quando: speriamo non sia un nuovo Deep Down

Al Capcom Showcase c'è stato spazio anche per un aggiornamento su Pragmata, la misteriosa nuova IP di Capcom annunciata per la prima volta nell'estate del 2020 ma della quale si sa ancora poco. Le novità, però, non sono state positive: Pragmata non uscirà nel 2023.

Non è tra l'altro la prima volta che il progetto va incontro ad un posticipo: originariamente previsto per il 2022, Pragmata venne rinviato al 2023 con tanto di scuse degli autori. Nemmeno quest'anno però sarà quello giusto per vedere il gioco pubblicato sul mercato, come confermato dall'ultimo trailer: la differenza, però, è che questa volta Capcom non ha fissato un'altra finestra di lancio.

Con tutta probabilità Capcom ha deciso di non comunicare un'uscita nel 2024 come precauzione, così da evitare eventuali rinvii ancora dopo i due già avvenuti. Questo però potrebbe anche significare che Pragmata è un progetto talmente complesso che potrebbe essere anche andato incontro a possibili problemi di sviluppo tali da non dare alcuna certezza su quando l'opera sarà pronta per la pubblicazione.

Generalmente la casa di Osaka è piuttosto precisa con date e tempi di sviluppo, riuscendo in numerosi casi a rispettare i piani già stabiliti. Pragmata appare un caso ben diverso e, adesso, la speranza è che non faccia la fine di un'altra IP un tempo promettente ma poi mai divenuta realtà: Deep Down, annunciato nel 2013 quando ancora PlayStation 4 e Xbox One non erano realtà. L'Action/RPG cooperativo aveva stupito per le sue atmosfere e la cura tecnica, e sembrava che lo sviluppo stesse procedendo al meglio. Tuttavia, ad un certo punto, di Deep Down si sono completamente perse le tracce al punto che, a distanza di 10 anni dall'annuncio, continua a restare bloccato in development hell e senza alcuna prospettiva di uscirci, e questo nonostante il gioco non sia mai stato ufficialmente cancellato da Capcom.

Chiaro, si tratta di un paragone un po' estremo e Pragmata non dovrebbe avere una sorta simile a quella di Deep Down. Il fatto che sia comparso al Capcom Showcase, pure con piccolissimi stralci di gameplay, lascia intendere che, al netto del rinvio a tempo indeterminato, i lavori stanno procedendo regolarmente. Semplicemente ci vorrà molto più tempo del previsto ed in questo momento Capcom non si sente di fare ulteriori previsioni. I fan devono dunque portare pazienza: Pragmata prima o poi diverrà realtà. O almeno lo speriamo tutti.