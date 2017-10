Secondo appuntamnto della serie dedicata alla memoria di: dopo la diretta introduttiva della scorsa settimana, oggi pomeriggio alle 13:00 giocheremo in diretta con, continuando così la nostra avventura.

L'appuntamento con il live gameplay di Dead Space è previsto per oggi (lunedì 30 ottobre) alle 13:00, come di consurto in diretta sui nostri canali Twitch e YouTube: vi invitiamo a iscrivervi a Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, inoltre la registrazione è necessaria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.