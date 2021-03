Al via la Pre-Season della eSerie A TIM eFootball PES 2021

Dopo il calcio d'inizio della eSerie A TIM dedicata a FIFA 21, sta ufficialmente per prendere il via la stagione regolare di eFootball PES 2021, l'altra metà del “cielo calcistico” italiano.

Per non farvi cogliere impreparati all'appuntamento, vi rimandiamo alla nostra guida completa ai due campionati, così potete iniziare a conoscere i giocatori che parteciperanno al torneo dedicato al titolo Konami.

La Regular Season della eSerie A TIM | eFootball PES 2021 prenderà ufficialmente il via il 30 marzo 2021 e vedrà i 17 club, divisi in 4 Group, sfidarsi in intense giornate con match andata e ritorno dove non mancheranno le emozioni.

In palio c'è un posizionamento favorevole per la fase successiva, quella dei Playoff, la quale garantirà l'accesso all'attesissima Final Eight, motivo per cui ogni singola sfida andrà affrontata con molta attenzione.

Nell'attesa dell'inizio del campionato, ogni player verrà coinvolto nelle attività di Pre-Season che ci accompagneranno per una settimana: pro player e draftati, compagni di squadra, si sfideranno tra loro in appassionanti match di warm-up, così da mostrare sin da subito le proprie abilità e regalare ai fan un assaggio di ciò che vedranno nel campionato vero e proprio.

Come sempre, ad accompagnare gli spettatori e ad arricchire il contenuto di informazioni ci saranno le voci dei commentatori ufficiali del campionato: ad Alvise Zennaro e Tommaso Lalli, già presenti nei precedenti appuntamenti ufficiali, si unirà Gabriele Galbiati, new entry del roster dei caster della eSerie A TIM | eFootball PES 2021.

L'appuntamento è iniziato alle ore 16:00 di oggi venerdì 19 marzo con il Group A, poi, sempre alla stessa ora, lunedì 22 con il Group B, mercoledì 24 con il Group C e venerdì 26 marzo con il Group D. Tutte le gare potranno essere seguite sui canali ufficiali Twitch e Youtube della eSerie A TIM.