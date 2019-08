Pre Show, Q&A e tre ore di gameplay di Borderlands 3 dalla Gamescom oggi su Twitch!

Giornata di grandi eventi oggi pomeriggio sul canale Twitch di Everyeye! In mancanza di conferenze dalla Gamescom, saremo comunque presenti in diretta con tre appuntamenti imperdibili.

A partire dalle 16:00, Gabriele Carollo e Giuseppe Carrabba saranno in diretta per un Pre Show della durata di 60 minuti, chiacchiere in libertà sui giochi presentati nella giornata di ieri (da Humankind a Little Nightmares 2, passando per le novità su Death Stranding) e sulle aspettative per il primo giorno di fiera, in programma dal 20 al 24 agosto.

Alle 17:00 invece andrà in onda la prima sessione di Domande e Risposte dalla Gamescom 2019, per l'occasione la redazione risponderà non solo alle vostre domande ma vi mostrerà anche tre ore di gameplay di Borderlands 3, giocato in diretta dalla kermesse tedesca!

Siete pronti per un pomeriggio esplosivo? L'appuntamento è sul canale Twitch Everyeye a partire dalle 16:00, vi ricordiamo che Pre Show e Q&A andranno in onda anche mercoledì 21 e giovedì 22 agosto alla stessa ora, segnatevi il promemoria sul calendario!