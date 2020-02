Predator Hunting Grounds: annunciato un weekend di prova gratuita su PC e PS4

Gli sviluppatori di IllFonic invitano tutti gli appassionati di action multiplayer asimmetrici ad andare a caccia degli alieni di Predator Hunting Grounds nel corso del weekend di prova gratuita che si terrà a marzo su PC e PlayStation 4.

La software house che ha da poco accolto l'ex Sony Gio Corsi tra le proprie fila fissa per il weekend tra il 27 e il 29 marzo la fase di testing multiplayer per Hunting Grounds: chi vorrà partecipare alla prova su PC dovrà utilizzare il proprio account Epic Games e scaricare il client di gioco dalle pagine dell'Epic Store. Per chi desidera cimentarsi con le sfide dell'action online di IllFonic su PS4, invece, è richiesta l'iscrizione a PlayStation Plus in virtù della natura squisitamente online dell'offerta ludica e contenutistica dell'opera.

Sia nel weekend di prova che nel gioco finale, Predator Hunting Grounds vanterà il supporto al cross-play e consentirà quindi a tutti gli utenti di immergersi nelle medesime sfide multiplayer a prescindere dalla propria piattaforma d'elezione.

Il fine settimana di testing multiplayer che si terrà a marzo ci permetterà di familiarizzare con le meccaniche di gameplay legate alle battaglie tre contro uno da combattere interpretando un manipolo di soldati d'èlite contro uno spaventoso essere alieno giunto sulla Tera con il solo scopo di andare a caccia di esseri umani. L'uscita di Predator Hunting Grounds è prevista per il 24 aprile su PC e PS4. In cima alla notizia trovate un nuovo filmato dimostrativo che apre una finestra sulla violenta dimensione action sparatutto del titolo.