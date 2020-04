Predator Hunting Grounds: come abilitare e disabilitare il Crossplay

In Predator Hunting Grounds, il nuovo sparatutto multiplayer asimmetrico di IllFonic, i giocatori PS4 e PC possono giocare insieme grazie al crossplay. Vediamo come è possibile abilitare e disabilitare questa funzione, con la possibilità di invitare gli amici che giocano sull'altra piattaforma.

In Predator Hunting Grounds il crossplay tra giocatori PS4 e PC (tramite Epic Games Store) è attivo di default. Ci sono pro e contro: se da un lato gli utenti PS4 potranno confrontarsi con gli amici che giocano su PC, dall'altro si vedranno costretti a competere con i giocatori muniti di mouse e tastiera. Se state cercando di abilitare (o disabilitare) il crossplay di Predator Hunting Grounds, abbiamo tutte le informazioni di cui avete bisogno.

Come abilitare e disabilitare il Crossplay di Predator Hunting Grounds

Abilitare o disabilitare il crossplay di Predator Hunting Grounds è un'operazione estremamente semplice. Tutto quello che dovete fare, infatti, è andare sulla voce "Opzioni" del menu principale, selezionare la voce "Generale" e infine attivare o disattivare l'opzione "Crossplay", proprio come mostrato nel video riportato in cima.

Come creare party crossplay invitando gli amici che giocano su PS4 o PC

In Predator Hunting Grounds è possibile creare dei party misti composti da giocatori PS4 e PC. Se giocate su PS4 o PC, dunque, sarete in grado di invitare gli amici che giocano sull'altra piattaforma. Per farlo, però, è necessario che gli utenti PS4 colleghino il proprio account Epic Games a quello PlayStation. Se ancora non lo avete fatto, potete rimediare andando sul sito di Epic Games Store, e infine linkando i due account premendo il logo PlayStation dove viene richiesto di effettuare il log-in.