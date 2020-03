Predator Hunting Grounds: consigli per affrontare al meglio il weekend di prova gratis

Manca ancora un mese all'uscita di Predator Hunting Grounds e gli sviluppatori hanno deciso di mettere alla prova i server del gioco con una versione di prova che potrà essere scaricate gratuitamente su PC (tramite Epic Games Store) e PS4 per tutto il fine settimana. Scopriamo quindi quali sono le migliori strategie per vincere nel titolo.

Obiettivi

In Predator Hunting Grounds esistono due squadre e, in base a quella selezionata, lo scopo della partita cambia sensibilmente. Se la creatura aliena dovrà eliminare i quattro elementi della squadra d'assalto, questi dovranno invece completare degli obiettivi specifici e confrontarsi non solo con il Predator ma anche con dei pericolosi nemici controllati dall'intelligenza artificiale. I soldati non hanno quindi l'obiettivo di eliminare il mostro che si aggira per la mappa ma possono comunque farlo fuori per accumulare dell'esperienza extra, utile per sbloccare accessori extra per le proprie armi.

Non isolatevi

Se fate parte del team composto da quattro soldati, il primo consiglio da seguire è quello di non muoversi mai da soli e restare sempre in gruppo, così da avere costantemente la situazione sotto controllo ed evitare che il Predator possa tendervi un agguato posizionando una delle sue trappole con i cadaveri dei vostri compagni morti. Non sottovalutate poi la capacità del mostro di infliggere danni ad area, quindi restate vicini ma non troppo, così che un eventuale attacco al plasma non elimini in un sol colpo l'intera squadra.

Mimetizzatevi

In maniera simile a quanto visto nel film con l'intramontabile Arnold Schwarzenegger, in Predator Hunting Grounds è possibile sporcarsi di fango per impedire alla creatura aliena di individuarvi grazie al suo visore termico. Cercate quindi di immergervi nelle aree fangose sparse in giro per la mappa per rendere più difficile la vita del pericoloso nemico. Se invece state cercando di sfuggire ai nemici controllati dall'intelligenza artificiale vi consigliamo di nascondervi tra le foglie, così da essere invisibili tanto ai soldati quanto al Predator.

Contrassegnate nemici e oggetti

Come ormai in sempre più giochi, anche in Predator Hunting Grounds si può segnalare con la semplice pressione di un tasto un oggetto, un nemico o un luogo così da comunicare ai propri compagni di squadra quali sono le vostre intenzioni e cosa state osservando. Sfruttate questa caratteristica del gioco a vostro vantaggio, soprattutto se siete in partita con degli sconosciuti e non volete utilizzare un microfono per la chat vocale.

Scegliete la classe giusta

Sebbene il gioco includa quattro diverse classi, nel fine settimana di prova gratuito di Predator Hunting Grounds è possibile utilizzare solo personaggi d'Assalto, Supporto e Scout. Avere almeno un personaggio appartenente ad ognuna delle classi in partita consente di essere pronti a tutte le evenienze, dal momento che lo Scout può andare in avanscoperta, l'Assalto può coprirgli le spalle e proteggerlo dai nemici controllati dall'IA e dal Predator e il Supporto può rifornire i compagni con consumabili e munizioni oltre alla possibilità di fare da tank, attirando su di lui l'attenzione dei nemici.

Nei panni del Predator

Chi utilizza invece il Predator dovrebbe muoversi con molta più attenzione e seguire una serie di semplici regole che gli consentono di sopravvivere a lungo e terrorizzare i propri avversari al punto da indurli a compiere errori. Il primo consiglio è quello di tenersi sempre in movimento, possibilmente tra gli alberi, così da non essere mai perfettamente visibile e tenere al contempo traccia della posizione della squadra d'assalto. Altro suggerimento fondamentale è quello di valutare molto bene quali sono gli scontri che andrebbero affrontati e quali andrebbero invece evitati: a meno che i nemici non siano isolati o distratti è meglio non fiondarsi su di loro, poiché il fuoco concentrato dei quattro soldati vi condurrà a morte certa. Se vedete che i nemici sono molto attenti, cercate di attaccarli a distanza e fate in modo che esauriscano tutti gli oggetti curativi: in questo modo avrete maggiori possibilità di avere la meglio, magari con la classica strategia della toccata e fuga.