Predator Hunting Grounds esce ad aprile su PS4: nuova video panoramica su armi e abilità

Nel corso del PlayStation State of Play, gli sviluppatori di IllFonic hanno svelato ufficialmente la data di lancio di Predator Hunting Grounds confezionando un video gameplay dedicato alle armi e alle abilità degli alieni che potremo interpretare in questo sparatutto sci-fi votato alla cooperativa online.

Il progetto degli autori statunitensi attinge a piene mani dalla serie cinematografica di Predator per calarci in un contesto ludico dominato, logicamente, dalla violenza: il nostro compito sarà infatti quello di assistere, e di partecipare in prima persona, alla battaglia combattuta da un manipolo di soldati d'èlite contro le entità aliene giunte sulla Terra per andare a caccia di esseri umani.

L'approccio asimmetrico delle attività multiplayer che ci vedranno impegnati, nelle intenzioni degli sviluppatori americani, favorirà il gioco di squadra e la necessità di sperimentare approcci e tattiche sempre diverse. Il nuovo trailer si focalizza appunto sull'ambio ventaglio di abilità ed elementi di equipaggiamento che avremo modo di utilizzare impersonando questi cacciatori alieni.

In funzione delle nuove informazioni condivise da IllFonic nel corso dell'ultimo evento in streaming dello State of Play, possiamo così fissare per il prossimo 24 aprile 2020 la data di lancio ufficiale di Predator Hunting Grounds in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 PRO. Sempre dallo State of Play arriva inoltre l'annuncio della data di uscita di Resident Evil 3 Remake.