Predator Hunting Grounds: mediocre l'accoglienza della critica

Come se la cava Predator Hunting Grounds? Apparentemente non troppo bene, il gioco sta ricevendo recensioni non troppo entusiaste da parte della stampa internazionale, come testimoniato da un Metascore ad oggi piuttosto basso.

Su Metacritic il gioco ha un punteggio pari a 59/100 per la versione PS4, leggermente più alto il voto degli utenti che nel momento in cui scriviamo è di 6.9/10. Tra le tante recensioni della stampa internazionale segnaliamo i pareri di IGN USA (50/100), GameInformer USA (73/100), PushSquare (40/100) e JeuxVideo (50/100), con una sola recensione positiva, quella di Video Chums, che assegna al gioco un voto di 77/100.

Come dichiarato dal nostro Francesco Fossetti nella recensione di Predator Hunting Grounds il gioco è "consigliato soltanto a chi ha un team affiatato, a chi non vuole arrendersi alla maledizione del multigiocatore asimmetrico, o agli irriducibili fan della saga cinematografica; e anche in quel caso il suggerimento resta quello di aspettare un'offerta vantaggiosa."

Predator Hunting Grounds è disponibile ora su PlayStation 4 e PC Windows, in quest'ultimo caso esclusivamente su Epic Games Store.