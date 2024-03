Predator Hunting Grounds non è più un'esclusiva Sony: arriva anche su Xbox e PS5

Nel corso del pomeriggio, il team di sviluppo di Predator Hunting Grounds ha aggiornato i fan con la roadmap dei prossimi aggiornamenti, svelando anche che il multiplayer asimmetrico raggiungerà anche altre piattaforme.

Per chi non lo sapesse, infatti, il gioco che mette un gruppo di soldati contro il pericoloso alieno è attualmente disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e PC. Al fine di raggiungere un pubblico più ampio, però, Illfonic ha deciso di realizzare le versioni del gioco anche per altre piattaforme. Stando alla roadmap, entro la fine del 2024 assisteremo alla pubblicazione dell'edizione PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Predator Hunting Grounds. Purtroppo gli sviluppatori non hanno fornito agli appassionati molti dettagli riguardo le novità del titolo per console di ultima generazione, limitandosi a confermare che girerà su Unreal Engine 4.27. Possiamo però ipotizzare che l'impianto grafico subirà notevoli miglioramenti rispetto alla controparte PS4, avvicinandosi così a quella PC.

Per quello che riguarda invece le altre novità in arrivo, qualcosa si potrà vedere già ad aprile 2024. La software house ha dichiarato di essere in procinto di pubblicare un grosso update gratuito che migliorerà il sistema di movimento, interverrà sul bilanciamento delle armi di soldati/Predator e aggiungerà svariate migliorie all'esperienza di gioco. Bisognerà poi attendere l'inverno del 2024 e la primavera del 2025 per due nuovi pacchetti di Predator.

Avete già dato un'occhiata alla nostra guida di Predator Hunting Grounds?

