Predator Hunting Grounds è la nuova esclusiva PS4, ecco il primo trailer

Nel corso degli ultimi PlayStation State of Play è stato annunciato a sorpresa un nuovo titolo in esclusiva PS4 dedicato ai mostruosi Predator e intitolato proprio Predator: Hunting Grounds.

Il primissimo trailer, interamente in computer grafica, ci mostra una squadra d'élite in ricognizione all'interno di una foresta e, ad un certo punto, è possibile vede la terribile creatura aliena che li osserva dall'alto mentre è attiva la sua mimetica ottica. Il gioco sarà uno sparatutto basato su una modalità multigiocatore asimmetrica, nella quale un giocatore controllerà il Predator, armato di tutto punto, e tutti gli altri dovranno cercare di sconfiggerlo nei panni dei soldati. Al momento non è chiaro se il gioco sia in prima o terza persona ed è molto probabile che bisognerà attendere un bel po' prima di poter vedere un primo assaggio di gameplay.

Il titolo, sviluppato dal team IllFonic, non arriverà prima del 2020 e non dovrebbe includere alcuna modalità offline. Nella stessa descrizione del trailer viene esplicitamente dichiarato che non si potrà giocare a Predator: Hunting Grounds senza un abbonamento attivo al servizio PlayStation Plus.



