Predator Hunting Grounds si presenta nel primo gameplay trailer!

Direttamente dal palco della Opening Night Live, evento d'apertura della Gamescom 2019, Geoff Keighley presenta un annuncio dopo l'altro, ad un ritmo decisamente intenso.

Tra i titoli protagonisti dello show troviamo anche Predator: Hunting Grounds, che si mostra al pubblico nel suo primo gameplay trailer. Quest'ultimo consente al pubblico di dare un primo sguardo alle caratteristiche di questa produzione, sviluppata in esclusiva per Playstation 4. Il gioco, non a caso, era infatti stato presentato per la prima in occasione di uno State of Play, durante il quale era stato mostrato al pubblico il primo trailer di Predator Hunting Grounds. Grazie al nuovo filmato, potete ora osservare la nuova produzione del team di IIIFonic in azione: vi auguriamo dunque una buona visione!