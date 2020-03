Predator Hunting Grounds, provata la demo prima della recensione

Tra i nuovi giochi in arrivo ad aprile 2020 fa il suo ingresso sul mercato anche Predator Hunting Grounds, avventura dedicata all'iconica creatura aliena.

La struttura proposta dagli sviluppatori è quella di uno shooter multiplayer asimmetrico, che vede contrapporsi il letale Predator a una squadre militare d'ìélite composta da quattro giocatori. Le due fazioni si ritroveranno a doversi fronteggiare nel cuore di una giungla ostile e pericolosa, in un'esperienza in cui la parola d'ordine per gli esseri umani è ovviamente "sopravvivenza".

I giocatori che vestono i panni dei soldati dovranno cercare di portare a termine le missioni loro assegnate senza essere scoperti da Predator. Viceversa, scopo di quest'ultimo sarà quello di rintracciare ed eliminare, uno dopo l'altro, tutti gli esseri umani che si paleseranno lungo il suo cammino. Per cercare di risultare vittoriosi, i giocatori avranno diverse tipologie di armi a disposizione. Fucili d'assalto, granate, pistole e fucili a pompa saranno parte dell'arsenale in dotazione ai militari, mentre Predator potrà contare su letali tecnologie aliene. Per ogni dettaglio, vi rimandiamo alla nostra Video Anteprima di Predator Hunting Grounds: la trovate in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye.it. Non ci resta dunque altro da fare che augurarvi una buona visione!