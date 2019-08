Predator Hunting Grounds: Video Anteprima del nuovo shooter esclusivo per PS4

Mostrato ufficialmente nel corso dell'Opening Night Live della Gamescom 2019, Predator Hunting Grounds è il nuovo shooter cooperativo sviluppato da IllFonic in esclusiva su PlayStation 4. Il titolo è ambientato nel mondo di Predator e riprende il concept multiplayer alla base di titoli come Evolve e Left 4 Dead.

Proprio come nell'iconica serie cinematografica di Predator, l'intera esperienza di gioco di Huntong Grounds graviterà attorno alla battaglia combattuta da un manipolo di soldati d'élite contro l'entità aliena giunta sulla Terra per cacciare gli esseri umani. L'approccio asimmetrico alle sfide multiplayer che ci attendono nell'universo sparatutto dell'ultimo titolo di IllFonic ci permetterà di indossare a turno i panni dei soldati e dello stesso Predator, dandoci così l'opportunità di sperimentare approcci e tattiche sempre diverse.

A dispetto del relativo scetticismo con cui è stato accolto questo progetto, l'ottimo riscontro ottenuto di recente dagli autori di Remnant: From the Ashes lascia ben sperare per il successo di una simile produzione e testimonia la passione che gli appassionati di sparatutto cooperativi continuano a nutrire nei confronti di questo genere di esperienze votate alla cooperativa multiplayer.

Oltre alla Video Anteprima di Predator Hunting Grounds che campeggia a inizio articolo, il buon Alessandro Bruni ci invita a seguirlo nella giungla tropicale del nuovo sparatutto multiplayer di IllFonic con uno speciale sul gioco di Predator in esclusiva su PS4.