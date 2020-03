Predator Hunting Grounds: un lungo video gameplay ci prepara al weekend di prova gratis

In attesa di poter mettere le mani sul weekend di prova gratuito, Illfonic ha pubblicato un nuovissimo filmato di gameplay del suo Predator Hunting Grounds.Predator Hunting Grounds

Il filmato, della durata di quasi mezz'ora, ci permette di vedere un'intera partita del particolare titolo multigiocatore online 4 contro 1 tenendo sempre sott'occhio il punto di vista non solo del pericolo Predator ma anche dei 4 soldati che dovranno cercare di sopravvivere ai gadget tecnologici della creatura. Sullo schermo sono infatti sempre presenti i riquadri più piccoli che mostrano la visuale dei giocatori che vestono i panni dei soldati, i quali giocano in prima persona, ed un riquadro più grande che mostra ogni singolo movimento dell'alieno, che utilizza la mimetica ottica e si arrampica sugli alberi per cogliere di sorpresa i suoi nemici e decimarli.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che a partire da domani, venerdì 27 marzo 2020, potrete scaricare la versione di prova gratuita di Predator Hunting Grounds. Questo weekend gratuito sarà disponibile sia su PC che su PlayStation 4, piattaforma sulla quale è richiesto un abbonamento al servizio PlayStation Plus per essere avviato.

La versione finale del gioco arriverà invece il prossimo 24 aprile 2020 in esclusiva su PS4 e PC (solo sull'Epic Games Store).