Predator Hunting Grounds, video recensione: una caccia fallita?

La furia di Predator è tornata a popolare il mercato videoludico in data 24 aprile, con il debutto dell'alieno su PlayStation 4 e PC (in qualità di esclusiva per Epic Games Store) festeggiato con la pubblicazione del trailer di lancio di Predator: Hunting Grounds trailer di lancio di Predator: Hunting Grounds.

Il titolo propone una formula di gioco online caratterizzata da un multiplayer asimmetrico strutturato in un 4v1. Gli utenti possono scegliere liberamente di interpretare un soldato d'élite oppure il pericoloso alieno, per poi gettarsi in una caccia selvaggia. Tra le fronde di un'inquietante giungla, i giocatori che interpretano i combattenti armati devono cercare di cooperare per riuscire a sfuggire alla pericolosa creatura, mentre quest'ultima, violenta e spietata, farà di tutto per porre fine all'esistenza dei quattro esseri umani.

Prendendo spunto dalla celebre saga cinematografica di Predator, il team di sviluppo già autore di Venerdì 13: The Game ha dato vita a Predator Hunting Grounds: qual è stato il risultato delle fatiche della software house? Per scoprire ogni informazione sulle caratteristiche del titolo, vi invitiamo a visionare la nostra video recensione dedicata: potete trovarla direttamente in calce a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye.it!



Per un ulteriore sguardo alla produzione, potete visionare un video gameplay di Predator: Hunting Grounds.