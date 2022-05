Predator Race Cup 2022: finale il 21 maggio al MediaWorld Tech Village di Milano Certosa

Manca poco alla finale nazionale della Predator Race Cup 2022, competizione di Assetto Corsa realizzata in collaborazione con MediaWorld. L'evento si terrà al MediaWorld Tech Village di Milano Certosa, experience center dedicato all’innovazione, con spazi espositivi, aree per la formazione e la presenza dei principali brand tecnologici internazionali.

I 26 migliori piloti delle fasi di qualifica accedono alla finale nazionale di sabato 21 maggio in programma alle ore 16:00 e trasmessa in diretta streaming sui canali Twitch di Blink46 e F1 with Carolina, che insieme a Spampinauto e a Michele Nerbi (campione della Predator Race Cup 2021) commenteranno la competizione direttamente dal Tech Village MediaWorld di Milano Certosa.

Al termine della gara sarà possibile conoscere i talent e testare il circuito della gara sul potente simulatore NEROFORTE, equipaggiato con device della linea Predator Gaming. I primi tre classificati vinceranno premi esclusivi targati Predator e i due driver più veloci rappresenteranno l’Italia alla finale internazionale, che il 14 giugno aprirà le porte a un sogno: far parte del team R8G eSports di Romain Grosjean per un anno.

Tutti i partecipanti alla Predator Race Cup 2022 possono guidare una di queste esclusive vetture: Mercedes AMG GT3, Lamborghini Huracan GT3 o McLaren 650 GT3, tutte personalizzate Predator e MediaWorld, per gareggiare sul circuito di Silverstone, lungo 5,891 km e noto per le sue curve lunghe e complesse e per le elevate medie sul giro. In occasione dell'evento sono inoltre attivi sconti speciali sui prodotti Acer e Predator Gaming, disponibili in tutti i negozi Mediaworld e sullo store online.