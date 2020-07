Predecessor: parte la Closed Beta del MOBA creato con gli asset di Paragon

Gli autori degli studi Omeda preannunciano l'apertura imminente della prima fase di Closed Beta di Predecessor, un MOBA ad ambientazione fantasy che è stato realizzato attingendo agli asset di Paragon.

Il progetto di Predecessor attinge a piene mani dallo sfortunato sparatutto free-to-play Paragon che ha chiuso i battenti nel gennaio del 2018. I lavori su questo titolo sono partiti dopo che Epic ha regalato gli asset di Paragon da 12 milioni di dollari, una mossa che ha consentito a Omeda Studios di dare vita a un ecosistema di gioco particolarmente ricco sotto il profilo della grafica che del gameplay.

Servendosi dei preziosi asset di Paragon, gli autori di Predecessor promettono di dare vita a un MOBA dal sistema di combattimento frenetico e con tante abilità da padroneggiare, con battaglie multiplayer tra due squadre composte da 5 eroi ciascuna all'interno di mappe piene di mostri e di elementi con cui interagire.

Ogni personaggio vanterà un attacco base, 3 abilità speciali e un potere Ultimate da sfoderare nelle occasioni più concitate degli scontri. In ciascuna sfida saranno presenti diversi obiettivi da portare a termine per evolvere in maniera dinamica le capacità del proprio eroe.

Il teaser trailer confezionato da Omeda fissa per il 10 luglio l'inizio della Closed Alpha di Predecessor e ci aiuta a familiarizzare con i contenuti e il combat system di questo progetto, il cui lancio nella sua "versione 1.0" dovrebbe avvenire a fine 2020 in esclusiva su PC. Se desiderate partecipare a questa fase di testing, in calce alla notizia trovate tutte le informazioni per accedervi nel link al sito ufficiale di Omeda Studios.