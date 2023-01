Preferireste una giornata con Amouranth o una PS5? Il sondaggio diventa virale

Preferireste passare una giornata in compagnia di Amouranth o avere subito una fiammante PS5? Un bel dubbio vero? In realtà in follower della celebre streamer di dubbi ne hanno avuti ben pochi, almeno a giudicare dalla maggioranza delle risposte ad un sondaggio lanciato dalla stessa Twitcher.

Proprio Amouranth ha chiesto ai follower e spettatori di votare in un sondaggio che prevedeva due opzioni, ovvero giornata con Amouranth o una PlayStation 5. E la maggior parte dei votanti (quasi 59.000 preferenze espresse in totale) ha optato per la seconda opzione.

PS5 vince con il 64.5% dei voti mentre una giornata con Amouranth ha ricevuto il 35.5% dei voti totali. E la streamer come l'ha presa? Sportivamente, ricordando comunque che il suo profilo di OnlyFans è meglio di una PlayStation 5. Il sondaggio ha ottenuto non solo decine di migliaia di voti ma anche centinaia e centinaia di commenti, oltre a migliaia di condivisioni.

Amouranth è la streamer più popolare su Twitch nel 2022, ma questo non è bastato per convincere la maggior parte dei suoi spettatori e follower a preferire una giornata in sua compagnia della propria beniamina, del resto è difficile resistere al richiamo di una PlayStation 5, sopratutto se in pronta consegna e disponibile subito...