Al via il preload di The Last of Us Parte 1 su PlayStation 5

Avete già effettuato il preorder di una delle edizioni digitali di The Last of Us Parte 1 sul PlayStation Store? Allora vi interesserà sapere che Sony ha ufficialmente dato il via alla fase di preload.

Come avvenuto già in pochissimi altri casi che corrispondono ad esclusive temporali o ai giochi PlayStation più attesi (ricordiamo ad esempio Horizon Forbidden West e Final Fantasy 7 Remake), il colosso nipponico ha fatto uno strappo alla regola e ha deciso di anticipare la fase di preload, che solitamente viene avviata a 48 ore esatte dal day one. Nel caso di The Last of Us Parte 1, infatti, gli utenti che si sono accaparrati la versione digitale possono procedere al download di tutti i file necessari all'avvio da oggi, ovvero ad una settimana esatta dal debutto sugli scaffali. Come vi abbiamo già confermato ieri, il peso di The Last of Us Parte 1 su PlayStation 5 è di poco meno di 70 GB e non si esclude la pubblicazione di ulteriori patch nel corso dei prossimi giorni.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 2 settembre 2022 solo su PlayStation 5, ma Sony ha già annunciato che la versione PC esiste e farà il proprio debutto nel corso dei prossimi mesi. In attesa di saperne di più, vi lasciamo al confronto del Campidoglio tra le versioni PS4 e PS5 di The Last of Us Parte 1.