I premi di Steam: tutti i giochi candidati, si vota per i migliori giochi del 2022

Steam ha iniziato a svelare le nomination per I Premi di Steam 2022, ad oggi sono state svelate solamente alcune categorie, gli annunci proseguiranno anche nella giornata odierna, dal 22 dicembre si potrà iniziare a votare, votazioni aperte fino al 3 gennaio 2023.

Tra i giochi in nomination, A Plague Tale Requiem, Elden Ring, Among Us VR, Victoria 3 e Cyberpunk 2077 solamente per citarne alcuni.

Gameplay più innovativo

Mount & Blade II Bannerlord

Teardown

Dome Keeper

Stray

Neon White

Atto d'amore

DOTA 2

Project Zomboid

No Man's Sky

Deep Rock Galactic

Cyberpunk 2077

Meglio in compagnia

Raft

Ready or Not

Multiversus Season 2

Call of Duty Modern Warfare 2

Monster Hunter Rise

Miglior stile grafico

Scorn

Bendy and the Dark Revival

Cult of the Lamb

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Kena Bridge of Spirits

Miglior gioco in cui fai pena

GTFO

Victoria 3

Total War Warhammer III

Elden Ring

FIFA 23

Miglior gioco portatile

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Vampire Survivors

Death Stranding Director's Cut

Brotato

Marvel Snap

Gioco VR dell'anno

Bonelab

Hitman III

Green Hell VR

Among Us VR

Inside the Backrooms

Miglior colonna sonora

Metal Hellsinger

Sonic Frontiers

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Persona 5 Royal

Hatsune Miku Project DIVA Mega Mix+

Miglior gioco dalla trama profonda

A Plague Tale Requiem

God of War

Uncharted L'eredità dei ladri

The Stanley Parable Ultra Deluxe

Marvel's Spider Man Remastered

Meritato Relax

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker

Power Wash Simulator

Disney Dreamlight Valley

Dorf Romantik

Slime Rancher 2

Nella giornata di oggi verranno rivelate ulteriori categorie con i relativi giochi finalisti, potete votare per i migliori giochi dell'anno su Steam dalle 18:00 del 22 dicembre e fino alla stessa ora del 3 gennaio.