Premio Archivio Videoludico 2020, online il bando per le migliori tesi videoludiche

L’Archivio Videoludico della Fondazione Cineteca di Bologna presenta l'edizione 2020 del Premio Archivio Videoludico per le migliori tesi di laurea che abbiano per argomento il videogioco e ne propongano un’analisi critica in prospettiva storica, mediologica, inter- e transmediale, educativa, psicologica, sociale, economica, estetica.

L'obiettivo è quello di valorizzare il lavoro di ricerca svolto all'interno delle Università italiane. L'Archivio Videoludico si avvale della collaborazione della Cattedra di Semiotica dei Nuovi Media, con il patrocinio del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell’Università di Bologna e di AESVI (Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani). Il premio è indirizzato alle migliori tesi di laurea triennale, specialistica o magistrale, oltre che al diploma accademico di primo e secondo livello per le Accademie delle Belle Arti.

Una giuria, composta da rappresentanti di ciascun ente promotore, individuerà i migliori tre lavori provenienti dai laureati di tutte le Università e le Accademie di Belle Arti italiane. Le tesi selezionate verranno premiate con la pubblicazione nella sezione Archivio Videoludico del sito della Cineteca di Bologna e con alcune delle ultime pubblicazioni delle Edizioni Cineteca di Bologna. Il primo classificato riceverà un premio in denaro del valore di 1.000 euro, messo a disposizione dall'Archivio Videoludico. I vincitori verranno annunciati nel mese di ottobre 2020. Il bando integrale è disponibile sul sito della Cineteca di Bologna, nella sezione Premio AV dell’Archivio Videoludico.