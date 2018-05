Premio AV 2018: online il bando per le migliori tesi di laurea sui videogiochi

L'Archivio Videoludico della Fondazione Cineteca di Bologna ha pubblicato il bando dell'edizione 2018 del Premio AV per le migliori tesi di laurea sul videogioco. Vediamo i termini e le scadenze da tenere a mente per partecipare.

L'Archivio Videoludico della Cineteca di Bologna ha consolidato nel corso del tempo la sua identità di polo di riflessione sul medium e, accanto al fondo di videogiochi consultabili presso la Biblioteca Renzo Renzi, mette a disposizione di studenti e appassionati numerosi volumi, film, riviste e tesi.

Con l'obiettivo di valorizzare il lavoro di ricerca svolto all'interno delle Università italiane, l’Archivio Videoludico della Fondazione Cineteca di Bologna – in collaborazione con la Cattedra di Semiotica dei Nuovi Media, con il patrocinio del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell’Università di Bologna e di AESVI (Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani) – presenta l'edizione 2018 del Premio Archivio Videoludico per le migliori tesi di laurea (triennale, specialistica o magistrale, diploma accademico di primo e secondo livello per le Accademie delle Belle Arti), che abbiano per argomento il videogioco e ne propongano un’analisi critica in prospettiva storica, mediologica, inter- e transmediale, educativa, sociale, economica, estetica.

Una giuria, composta da rappresentanti di ciascun ente promotore, individuerà i migliori tre lavori provenienti dai laureati delle seguenti Facoltà, Scuole e Corsi di Laurea: Lettere e Filosofia, Lingue e letterature straniere, Psicologia, Scienze della Formazione, Sociologia, Scienze della Comunicazione, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio, Ingegneria, Scienze dell’Informazione, Scienze Statistiche, Architettura, Conservazione dei Beni culturali (e/o dizioni analoghe) di tutte le università e le Accademie di Belle Arti italiane. Le tesi selezionate verranno premiate con la pubblicazione nella sezione Archivio Videoludico del sito della Cineteca di Bologna e con alcune delle ultime pubblicazioni delle Edizioni Cineteca di Bologna. Il primo classificato riceverà un premio in denaro del valore di 1.000 euro, messo a disposizione dall'Archivio Videoludico.

Tutte le tesi che parteciperanno al Premio AV avranno l'opportunità di essere selezionate da Edizioni Unicopli per essere pubblicate all'interno della nuova collana Game Culture. Gli autori dei lavori più interessanti verranno contattati dopo la cerimonia di premiazione. Data e luogo della cerimonia di premiazione verranno comunicati ai partecipanti dopo la chiusura del bando.