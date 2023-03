Premio Italian Videogame Program e tesi di laurea sul videogioco: il bando è online

Dopo l'edizione 2022 di IVIPRO, anche quest'anno torna l'iniziativa Italian Videogame Program, dedicata agli appassionati di videogiochi che hanno da poco conseguito una laurea.

Promossa dall'associazione IVIPRO, l'iniziativa si rivolge ai neolaureati le cui tesi hanno avuto per protagonista proprio il medium videoludico. Realizzato in collaborazione con la cattedra di Semiotica dei nuovi media e la cattedra di Elementi di didattica innovativa per la scuola e l'extrascuola dell'Università di Bologna e con il patrocinio del Dipartimento delle Arti e del Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Alma Mater Studiorum e di IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association), il progetto prende ufficialmente il via.



Con questa seconda edizione, il Premio Italian Videogame Program rinnova l'attenzione nei confronti del videogioco come forma espressiva e di comunicazione. Partecipando al concorso, i neolaureati avranno la possibilità di aggiudicarsi un premio in denaro del valore di 1.000 euro. Ai fini del bando, potranno partecipare "le tesi di laurea triennali, magistrali e i diplomi accademici di primo e secondo livello per le Accademie di Belle Arti che offrano un'analisi critica del videogioco in prospettiva storica, mediologica, inter- e transmediale, estetica, artistica, educativa, psicologica, sociale, economica, produttiva". Le tesi di laurea, inoltre non dovranno essere precedenti all’A.A. 2019-2020.

Tutti i dettagli sull'iniziativa sono disponibili sul sito ufficiale, al seguente link:

Segnaliamo che per partecipare all'iniziativa, c'è tempo sino al. L'esito della selezione sarà comunicato nel corso del mese di settembre.