Premio Italian Videogame Program per tesi di laurea sul videogioco: ecco regole e bando

Un'importante iniziativa punta a creare un collegamento tra il mondo accademico e l'industria del videogioco, con l'istituzione del Premio Italian Videogame Program.

Promosso dall’Associazione IVIPRO, il programma è indirizzato a giovani laureati, le cui tesi di laurea siano dedicate all'analisi del medium videoludico. In collaborazione con le cattedre di Semiotica dei nuovi media e di Elementi di didattica innovativa per la scuola e l’extrascuola dell'Università di Bologna, il progetto gode anche del patrocinio da parte di IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association) e del Dipartimento delle Arti e del Dipartimento di Scienze dell’Educazione "Giovanni Maria Bertin" dell'università bolognese.

Con l'obiettivo di premiare le migliori tesi di laurea sul videogioco, il bando di concorso del Premio Italian Videogame Program si rivolge alle studentesse e agli studenti laureati di tutte le Università e le Accademie di Belle Arti italiane. Per la partecipazione, sono ammesse tesi di laurea triennali e magistrali, oltre ai diplomi accademici di primo e secondo livello per le Accademie di Belle Arti. Gli scritti, affermano gli organizzatori dell'iniziativa, devono offrire "un'analisi critica del videogioco in prospettiva storica, mediologica, inter- e transmediale, estetica, artistica, educativa, psicologica, sociale, economica, produttiva". Per l'ammissione al concorso, le tesi di laurea non devono essere precedenti all'A.A. 2018-2019. Di seguito, riportiamo il link al bando completo dell'iniziativa:

Una giuria selezionerà le tre migliori tesi proposte, i cui autori avranno la possibilità di procedere con la pubblicazione dei propri lavori sul sito di IVIPRO. Il primo classificato riceverà inoltre un premio in denaro di 1.000 euro. Il termine per la partecipazione è fissato al 25 luglio 2022, mentre i risultati saranno resi noti nel corso del settembre di quest'anno.