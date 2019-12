Premio miglior videogioco dell'anno: vota il GOTY 2019!

Ci avviciniamo alla fine dell'anno e come di consueto arriva il momento di votare i migliori giochi del 2019, iniziando proprio dal Game of the Year, il miglior videogioco dell'anno secondo la community di Everyeye.it!

Una scelta difficile, visto che l'anno che sta per concludersi ha visto l'uscita di un gran numero di giochi di altissimo spessore. Dal ritorno di Hideo Kojima con Death Stranding, passando per l'esplosivo tris di esclusive per Nintendo Switch (Astral Chain, Fire Emblem Three Houses e Luigi's Mansion 3), per arrivare poi all'eccellente Sekiro di FromSoftware, i giochi di qualità non sono certamente mancati.



Alle produzioni appena citate si aggiungono tra gli altri il remake di Resident Evil 2, Days Gone (una delle più belle sorprese dell'anno secondo molti giocatori), The Outer Worlds di Obsidian e Control di Remedy, nonché l'incredibile Disco Elysium, probabilmente uno dei prodotti dalla scrittura più originale di sempre.

Di seguito trovate tutti i candidati al premio Gioco dell'Anno 2019, in una lista che speriamo risulti sufficientemente estesa da darvi la libertà di esprimere la vostra preferenza... a voi la parola, le votazioni si chiudono alle 23:59 del 31 dicembre, nei prossimi giorni saranno online anche i sondaggi per le categorie tecniche, artistiche e per i migliori giochi delle singole piattaforme come PC, PlayStation 4, Xbox e Nintendo Switch.