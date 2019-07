Prendersi a pugni per una palestra di Pokémon GO: succede in Giappone

Di storie bizzarre sui videogiochi è pieno il mondo, ed è sicuramente particolare quella che stiamo per raccontarvi. Due uomini, di 44 e 43 anni, si sono resi protagonisti di una scazzottata per strada, per via... di Pokémon GO.

È successo in Giappone, nella Prefettura di Aichi, dove uno dei due protagonisti della rissa è stato arrestato con l'accusa di violenza fisica lo scorso 22 Luglio. Stando a quanto riportato dalla polizia locale, l'uomo aveva colpito con un pugno in faccia e sul naso un'altra persona che stava giocando a Pokémon GO per strada.

La disputa sembra sia nata proprio per problematiche relative al gioco, si pensa a una lotta per il controllo di una palestra, che oltre che nell'app di Niantic si è trascinata nella vita reale. Non si conoscono attualmente le condizioni della persona colpita, né la durata della condanna per l'accusato, ma di sicuro ci penserà bene la prossima volta che tenterà di conquistare una palestra.

Intanto sembrano esserci problemi, sebbene di tutt'altra natura, per il gioco, visto che in Pokémon GO sono spariti i Pokémon Ombra e il Team Rocket, introdotti con un aggiornamento proprio pochi giorni fa. Il Community Day di Agosto di Pokémon GO invece è dedicato a Ralts, come svelato ieri da Niantic.