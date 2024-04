Se prendi questo monitor ASUS hai anche il 33% di sconto su Game pass!

ASUS VA24EHF Eye Care Monitor soddisfa anche i gamer più esigenti. Infatti, parliamo di uno schermo con Design Frameless Full HD (1920x1080) da 23,8” pollici, dunque soddisfacente con colori vividi e realistici. Ideale anche per lo streaming. A ciò va aggiunto che monta il Pannello IPS con ampio angolo di visione di 178°.

Ma le caratteristiche sorprendenti di questo monitor non finiscono qui. La frequenza di aggiornamento SmoothMotion da 100 Hz e MPRT da 1 ms offre un'esperienza visiva fluida, senza rallentamenti. Basterà abilitare anche la visione VRR (frequenza di aggiornamento variabile).

Grazie alla presa VESA potrai montarlo come fosse un quadro sulla parete, per risparmiare spazio sulla scrivania e avere una visione ancora migliore mentre giochi,

La funzione esclusiva Eye Care consente di non stancare gli occhi. I monitor firmati ASUS sono dotati di tecnologie Flicker-free e Low Blue Light certificate TÜV Rheinland per garantire un'esperienza confortevole, anche dopo diverse ore.

