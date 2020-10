Prenota Cyberpunk 2077 da GameStopZing, per te un bonus preorder esclusivo!

Da GameStopZing è possibile preordinare Cyberpunk 2077 Day One Edition e Collector's Edition, tutti coloro che effettueranno il preorder riceveranno in esclusiva il fumetto da 80 pagine, non disponibile presso altri rivenditori.

Prenota ora Cyberpunk 2077 e ricevi in esclusiva GameStop il Comic Book in italiano di 80 pagine con copertina rigida. Offerta valida per i preordini di Cyberpunk 2077 Day One Edition (70.98 euro) in versione PC, PS4, Xbox One e Cyberpunk 2077 Collector's Edition (220.98 euro) per PlayStation 4 e Xbox One.

Cyberpunk 2077 Day One Edition

Custodia con i dischi del gioco

Compendio sull'ambientazione e sulla storia del mondo di gioco

Cartoline di Night City

Mappa di Night City

Adesivi

Bonus digitali inclusi:

Colonna sonora del gioco

Libretto digitale con una selezione di bozzetti del gioco

Manuale di Cyberpunk 2020

Sfondi per desktop e dispositivi mobile

Cyberpunk 2077 Collector's Edition

Cofanetto della Collector's Edition

Custodia con i dischi del gioco

SteelBook da collezione

Statuetta 25 cm di V

Artbook con copertina rigida

Spille di metallo

Portachiavi di metallo della Quadra V-tech

Copia annotata della guida turistica di Night City sigillata in una busta per le prove NCPD

Toppe ricamate

Fumetto digitale Cyberpunk 2077 La Tua Voce

Da GameStopZing è possibile prenotare anche la guida strategica di Cyberpunk 2077 a 19.98 euro, la statuina di Johnny Silverhand a 44.98 euro, la replica del braccio di Johnny Silverhand a 59.98 euro e tanti gadget come la tazza ufficiale, i Funko Pop! dei personaggi, portachiavi e il controller Xbox Cyberpunk 2077 a 69,98 euro.