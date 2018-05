Prenota Detroit Become Human su Amazon e ricevi contenuti bonus esclusivi

Se siete interessati a prenotare Detroit Become Human potete approfittare dell'offerta di Amazon.it: il noto rivenditore permette di effettuare il preordine con un risparmio di 10 euro sul prezzo di listino e di ottenere due contenuti bonus digitali.

La prenotazione su Amazon.it permette di acquistare il gioco al prezzo di 64.99 euro anzichè 74.99 euro, con un risparmio di 10 euro sul costo di listino (sconto del 13%), inoltre tutti coloro che effettueranno il preordine entro le 23:59 del 24 maggio riceveranno anche un tema dinamico per la schermata HOME di PlayStation 4 e la colonna sonora di Detroit Become Human in formato digitale.

Prenota Detroit Become Human su Amazon.it (64.99 euro)

I due contenuti bonus verranno spediti via email entro 48 dalla spedizione del gioco, l'offerta è valida solo fino ad esaurimento dei codici a disposizione di Amazon, se siete interessati vi consigliamo quindi di affrettarvi prima che sia troppo tardi.