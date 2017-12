Prenota Dragon Ball FighterZ su Amazon e ricevi lo sblocco anticipato di due personaggi

Prenotasu Amazon.it per ottenere interessanti bonus preorder: l'accesso anticipato alla Open Beta, lo sblocco anticipato die due avatar esclusivi.

La promozione è valida fino al 26 gennaio 2018 (data di uscita del gioco) effettuando il preordine direttamente da Amazon.it:

Prenota Dragon Ball FighterZ per PS4 (68.98 euro)

Prenota Dragon Ball FighterZ per Xbox One (68.98 euro)

Prenotando il gioco avrete inoltre la certezza di riceverlo a casa il giorno del lancio. Dragon Ball FighterZ sarà disponibile in Italia su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam) dal 25 gennaio 2018 e dal giorno successivo in formato digitale anche su PlayStation Store e Xbox Store.

La Open Beta di Dragon Ball FighterZ inizierà alle 09:00 del 14 gennaio e terminerà alla stessa ora del 16 gennaio, effettuando il preorder presso un qualsiasi rivenditore sarà possibile invece iniziare a giocare dalel 08:59 del 13 gennaio, godendo quindi di 24 ore di accesso anticipato alla fase di prova.



Ricordiamo che recentemente Bandai Namco ha annunciato l'arrivo di tre nuovi personaggi nel roster di Dragon Ball FighterZ, ovvero Beerus, Hit e Goku Black, trio di eroi provenienti dall'universo di Dragon Ball Super e dai film di Dragon Ball Z.