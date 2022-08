Prenota FIFA 23 e ricevi 10 euro di credito in regalo da GameStop

Se siete interessati a FIFA 23 ma non avete ancora provveduto al preordine, allora vi consigliamo di dare un'occhiata alla nuova iniziativa di GameStop volta ad incentivare le prenotazioni.

GameStop offre 10 euro di credito in regalo a tutti coloro che preordineranno FIFA 23 entro il 31 agosto. A tal proposito, la catena fa sapere che la promozione è valida solamente sulle versioni PS4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Specifica inoltre che: "Il credito Playstation o Xbox da 10€ verrà erogato il giorno dell'uscita del gioco in base alla piattaforma scelta. Per gli acquisti online riceverete una giftcard per acquistare online oppure in negozio". Se desiderate ulteriori dettagli vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di GameStop oppure a recarvi nel vostro punto vendita di fiducia.

Prenotando il gioco da GameStop riceverete anche un Oggetto Giocatore Squadra della Settimana 1 (oggetto giocatore non scambiabile per FUT), l'Oggetto Kylian Mbappé in Prestito (per 5 partite FUT), un Ambasciatore FUT a Scelta in Prestito (tra Davis, Son e Vinìcious Jr. per 3 partite FUT) e un Talento Locale Modalità Carriera (una giovane promessa locale con un potenziale da campione). FIFA 23 sarà disponibile a partire dal 30 settembre 2022.