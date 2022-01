Prenota Gran Turismo 7 da GameStop, ricevi gratis 100.000 crediti e tre auto extra

Prosegue l'offerta di GameStop che vi permetterà di prenotare Gran Turismo 7 ottenendo due bonus preordine, ovvero 100.000 crediti da usare in-game e un pacchetto DLC con tre auto extra.

Fino ad esaurimento scorte, prenotando una qualsiasi edizione di Gran Turismo 7 da GameStop 100.000 crediti di gioco e un pacchetto che include tre auto aggiuntive: Toyota Castrol TOM'S Supra, Mazda RX-VISION GT3 Concept (Stealth) e Porsche 917 Living Legend.

Prenota Gran Turismo 7 da GameStop

L'edizione celebrativa per i 25 anni di Gran Turismo include in aggiunta una Toyota GR Yaris in edizione speciale, 30 avatar per il PSN, la colonna sonora ufficiale e 1.500.000 di crediti da spendere in gioco. Gran Turismo 7 è atteso per il 4 marzo 2022 su PS4 e PS5, la serie di Kazunori Yamauchi e Polyphony Digital si prepara quindi a fare il suo debutto sulla nuova console Sony, uscendo al tempo stesso anche sulla console di vecchia generazione.

Il preordine da GameStop vi permetterà di iniziare alla grande con 100.000 crediti extra e tre auto bonus in aggiunta al parco macchine della versione standard di Gran Turismo 7.