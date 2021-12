Prenota Horizon Forbidden West da Euronics, in regalo una PSN Card da 20€

Euronics lancia una promozione legata a Horizon Forbidden West per PlayStation 4 e PlayStation 5, prenotando una copia del gioco online o presso i negozi della catena riceverete in omaggio una Gift Card PlayStation Store del valore di 20 euro.

Horizon Forbidden West per PS5 costa 80.99 euro mentre la versione PS4 ha un prezzo di 70.99 euro, in entrambi i casi per ogni preorder riceverete una PSN Card dl valore di 20 euro, da spendere liberamente sul PlayStation Store per l'acquisto di videogiochi, DLC, abbonamenti e servizi. Si tratta di una ottima offerta che vi permetterà dunque di acquistare uno dei videogiochi più attesi del 2022 e ricevere in omaggio ben 20 euro di credito da spendere sullo store digitale di Sony.

Horizon Forbidden West è il sequel di Horizon Zero Dawn di Guerrilla Games, atteso per il 18 febbraio 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5. Per saperne di più vi rimandiamo al nostro video con le ultime novità del gameplay di Horizon Forbidden West.

Si tratta di una delle esclusive PlayStation più attese del 2022 insieme a Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok, sequel di uno dei videogiochi per PS4 più venduti e amati in assoluto, con Aloy diventata rapidamente una delle icone dell'universo PlayStation.