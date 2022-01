Prenota Kirby e la Terra Perduta e ricevi in regalo il Mouse Pad: solo da GameStop

Avete già preordinato Kirby e la Terra Perduta? Se non lo avete ancora fatto, allora dovete assolutamente prendere in considerazione la possibilità di prenotarlo da GameStop.

Per incentivare i giocatori ad effettuare il preordine di Kirby e la Terra Perduta per Switch presso i suoi negozi o sul sito ufficiale, GameStop offre in regalo il Mouse Pad con la forma della celebre mascotte rosa. Potete ammirarlo in anteprima dirigendovi in calce a questa notizia. L'offerta è valida fino ad esaurimento scorte e fino al giorno prima dell'uscita del gioco, che ricordiamo essere prevista per il 25 marzo 2021. Il titolo, precisiamo, verrà lanciato al prezzo di 60,98 euro.

La prossima avventura della tenera pallina rosa sarà completamente in 3D. In Kirby e la Terra perduta potrete esplorare liberamente le aree tridimensionali usando le classiche abilità di Kirby, il quale s'imbarcherà in un viaggio tra i resti di un'antica civiltà per liberare i Waddle Dee, rapiti a frotte da un esercito di bestie. Al suo fianco ci sarà il curioso Elfilin, una nuova creatura verde acqua dotata di grandi orecchie e una coda pelosa. Potete scoprire maggiori dettagli sulla nuova esclusiva per Nintendo Switch leggendo la nostra anteprima di Kirby e la Terra Perduta.