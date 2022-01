Prenota Leggende Pokemon Arceus a 98 centesimi da GameStop con la nuova promo di gennaio

Leggende Pokemon Arceus per Nintendo Switch è protagonista della nuova promozione GameStop di gennaio che vi permetterà di prenotare il gioco al prezzo di 98 centesimi invece di 60.98 euro. Come? Semplicemente portando indietro due giochi usati validi per la promo.

Dal 17 al 27 gennaio, solo nei negozi GameStop potrete prenotare Leggende Pokemon Arceus a 98 centesimi portando indietro due videogiochi usati per Switch, PlayStation 4 e Xbox One validi per la promozione. Online è possibile verificare la validità dei giochi usati per le promo GameStop seguendo questi semplici passaggi:

Ricerca sul sito il gioco che vorresti riportare in negozio

Clicca sull'immagine del gioco che vuoi riportare come usato

Nella scheda prodotto troverai la dicitura "gioco valido per le promozioni"

Se non è presente il messaggio indicato, il gioco non è valido per le promozioni GameStop e non potrete utilizzarlo per prenotare Leggende Pokemon Arceus a 98 centesimi. Si tratta di una ottima occasione per acquistare uno dei videogiochi più attesi dell'inizio del 2022 ad un prezzo piccolo piccolo, vi ricordiamo che la promozione è valida solo ed esclusivamente nei negozi GameStop dal 17 al 27 gennaio 2022, ultimo giorno valido per l'offerta prima dell'uscita del gioco. Leggende Pokemon Arceus sarà disponibile dal 28 gennaio in esclusiva su Nintendo Switch.