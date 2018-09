Prenota Red Dead Redemption 2 su Amazon.it e ricevi due DLC gratis!

Uno dei giochi più attesi della stagione autunnale è senza dubbio Red Dead Redemption 2: il nuovo titolo Rockstar Games uscirà il 26 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One ed è già prenotabile su Amazon.it con un doppio regalo per tutti i preorder...

Tutti coloro che effettueranno il preordine di Red Dead Redemption 2 riceveranno al lancio due DLC in omaggio, ovvero il Cavallo da Guerra e il Kit di Sopravvivenza del Fuorilegge:

Cavallo da Guerra : un cavallo da guerra ardennese color grigio-ferro, dotato di un Coraggio e di una Resistenza maggiori rispetto a un normale destriero

: un cavallo da guerra ardennese color grigio-ferro, dotato di un Coraggio e di una Resistenza maggiori rispetto a un normale destriero Kit di Sopravvivenza del Fuorilegge: contiene risorse utili per sopravvivere ai rigori della vita di frontiera, tra cui oggetti che ripristinano Salute, Dead Eye e altro ancora...

Red Dead Redemption 2 è disponibile in edizione Standard per PS4 e Xbox One a 67.99 euro mentre la Special Edition è in vendita a 84.99 euro e include la mappa stampata del mondo di gioco. Una bella occasione per iniziare subito l'avventura con il piede giusto, potente usufruire di due contenuti aggiuntivi disponibili sin dal lancio.