Prenota Spider-Man Miles Morales da GameStopZing e ricevi costumi e bonus digitali

Marvel's Spider-Man Miles Morales è in dirittura di arrivo su PlayStation 4 e PS5, il nuovo gioco dell'Uomo Ragno sarà disponibile dal 19 novembre in Europa, siete ancora in tempo per preordinarlo da GameStop e ricevere contenuti digitali bonus!

Nello specifico prenotando una qualsiasi versione del gioco entro il 18 novembre riceverete come bonus preordine i costumi C.R.O.N.O e Spider-Man Un Nuovo Universo, il gadget Centro di Gravità e punti abilità extra da utilizzare in-game. Offerta valida per il preordine di Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition e Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS4 e PS5.

La Ultimate Edition è disponibile in esclusiva su PlayStation 5 e include Miles Morales e Marvel's Spider-Man Remastered, riedizione del gioco omonimo uscito nel 2018 e non disponibile singolarmente in formato fisico o digitale ma solamente come parte della Ultimate Edition appena citata.

Per approfondire vi rimandiamo alla recensione di Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS5: "Vecchia città, nuova storia. E un super-protagonista che sfrutta l'elettrizzante Venom per animare un po' gli scontri e vivacizzare le fasi stealth, ma che in linea di massima vuole emulare le gesta, le movenze, i ritmi del suo mentore, ovvero il Peter Parker dello Spider-Man originale. Miles Morales si presenta al lancio di PS5 per quello che è: un'espansione autonoma ben confezionata, brillante dal punto di vista narrativo e tecnico."