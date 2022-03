Prenota Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, in esclusiva la Steelbook in regalo

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è in preordine da GameStop con un bonus esclusivo, la custodia Steelbook in metallo che può essere ottenuta esclusivamente preordinando il gioco nei negozi della catena.

Come riporta GameStop "l'offerta è valida fino ad esaurimento scorte. Eventuali gadget e codici DLC verranno consegnati il giorno dell'uscita del gioco, al momento dell'acquisto. Offerta valida fino al giorno prima dell'uscita del gioco, prenotando il gioco. Alcune restrizioni potrebbero essere applicate, chiedi al nostro staff per chiarimenti."

Potete prenotare Stranger of Paradise Final Fantasy Origin da GameStop per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, in vendita al prezzo di 75,98 euro. L'uscita è prevista per il 18 marzo su tutte le piattaforme citate, con il preordine otterrete come bonus la custodia Steelbook, non disponibile in altro modo e ottenibile solo ed esclusivamente da GameStop.

E' online anche il nuovo volantone GameStop con le offerte di marzo, questo mese arrivano nuove promozioni a tema PlayStation, Xbox e Nintendo, inoltre non mancano sconti e offerte su gadget, merchandising, contenuti digitali, abbonamenti e giochi di carte.