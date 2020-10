Prenota Xbox Series X/S da GameStopZing, consegna garantita entro Natale

Da GameStopZing sono aperti i preorder di Xbox Series X e Xbox Series S, entrambe le console Microsoft sono disponibili con consegna garantita entro Natale per i nuovi preordini, affrettatevi dunque per assicurarvi la possibilità di ritirare Series X/S in tempo per le festività di fine anno.

Xbox Series S - 299.98 euro

La console Xbox più piccola ed elegante di sempre. Prova la velocità e le prestazioni di una console di nuova generazione a un prezzo più che conveniente. Con Quick Resume passi in un lampo da un gioco all’altro. Il cuore di Series S è Xbox Velocity Architecture, che abbina una SSD personalizzato con software integrato per un gameplay più veloce, con tempi di caricamento estremamente ridotti.



Prenota Xbox Series S a 299,98 euro, anche in questo caso è possibile risparmiare 250 euro portando indietro una console Xbox One X con due giochi o in alternativa Xbox One X con controller e un gioco. Risparmia 130 euro portando in negozio la tua Xbox One S usata insieme a due giochi oppure console con un gioco e un controller, in alternativa puoi risparmiare 70 euro portando una console Xbox One S usata.

Xbox Series X - 499.98 euro

Arriva Xbox Series X, la console Xbox più veloce e potente di sempre. Gioca a migliaia di titoli di quattro generazioni: tutti i giochi hanno un aspetto migliore su Xbox Series X. Esplora nuovi mondi e goditi l'azione come mai prima d'ora grazie alla potenza di elaborazione grafica di 12 TeraFLOPS. Divertiti con giochi 4K fino a 120 fotogrammi al secondo, suono spaziale 3D avanzato e altro ancora.



Prenota Xbox Series X a 499,98 euro, risparmia 250 euro portando indietro Xbox One X con due giochi oppure Xbox One X con un controller e un gioco. Risparmia 130 euro portando Xbox One S con due giochi o un gioco e un controller, oppure risparmia 70 euro portando una console Xbox One S usata.

Da GameStopZing trovate anche i nuovi accessori Xbox Series X/S tra cui i Controller Wireless (60.99 euro) nelle colorazioni Carbon Black, Shock Blue e Robot White, oltre al kit di ricarica Play & Charge (22.98 euro). Date uno sguardo anche alla selezione di nuovi giochi per Xbox Series X/S tra cui NBA 2K21, Call of Duty Black Ops Cold War, Gotham Knights, Hogwarts Legacy, Suicide Squad Kill the Justice League e Overcooked! All You Can Eat.