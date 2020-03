Prenotazioni GameStop: cosa succede con i negozi chiusi per l'emergenza Coronavirus?

GameStop Italia chiude per il Coronavirus, la catena ha deciso di sospendere le attività di tutti i punti vendita sparsi sul territorio italiano e sono in molti a chiedersi come verranno gestite le prenotazioni dei clienti. Proviamo a fare chiarezza.

Sul sito di GameStop è presente una pagina FAQ che prova a rispondere ai dubbi di coloro che hanno prenotato giochi e merchandising con la formula del ritiro in negozio, come i casi elencati di seguito, purtroppo non tutte le risposte sono positive, in quanto le prenotazioni Pick-up@Store possono essere annullate o modificate solamente nei negozi, che ad oggi però sono chiusi su tutto il territorio nazionale.

Pick-up@Store per articoli in prenotazione

Per richiedere l’annullamento o la modifica della prenotazione (Pick up in store) è necessario recarsi in negozio. Il nostro staff provvederà al rimborso della caparra confirmatoria. Al fine di limitare le possibiltà di contagio ed evitare spostamenti non consigliabili, ti suggeriamo di visitare il nostro punto vendita adeguandoti e tenendo conto delle disposizioni impartite dal Governo in relazione al Covid-19.

Pick-up@Store per articoli da catalogo

Conserva la gift card virtuale che hai ricevuto per e-mail. La carta regalo ti servirà per acquistare altri prodotti online o in store entro 24 mesi dalla sua emissione. Se desideri ricevere il rimborso sul metodo di pagamento utilizzato al momento dell’acquisto, potrai richiederlo al nostro Servizio Clienti.

Per qualsiasi altro chiarimento potete contattare il servizio clienti GameStop Italia, ricordiamo che l'eCommerce della catena resterà comunque regolarmente attivo in questo periodo, i negozi fisici riapriranno quando i decreti legge lo permetteranno, al termine dell'emergenza Coronavirus.