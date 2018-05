Preordina Call of Duty Black Ops 4 su Amazon.it e ricevi l'accesso alla Beta Privata

A poche ore dalla presentazione, Amazon.it ha aperto ufficialmente i preordini di Call of Duty Black Ops 4, il nuovo episodio della serie Activision in arrivo il prossimo 12 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Al momento è possibile prenotare solamente la Standard Edition al prezzo di 69.99 euro su console e 59.99 euro su PC:

Prenota Call of Duty Black Ops 4 per PC (59.99 euro)

Prenota Call of Duty Black Ops 4 per PS4 (69.99 euro)

Prenota Call of Duty Black Ops 4 per Xbox One (69.99 euro)

Allo stato attuale, Activision non ha ancora annunciato eventuali Limited e Collector's Edition, tutti coloro che effettueranno il preordine di una qualsiasi versione riceveranno l'accesso alla Beta di Black Ops 4, la quale permetterà di provare in anteprima le novità dello sparatutto Treyarch. I dettagli sui contenuti e le date della fase di test non sono state rese note, maggiori informazioni verranno diffuse nel corso dell'estate.



Black Ops 4 è il nuovo episodio della serie Call of Duty, in uscita il 12 ottobre 2018 su PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC Windows. Il gioco includerà numerose modalità multiplayer, tre diverse campagne Zombie e la nuovissima modalità Battle Royale, denominata Blackout.



Alessandro Bruni è volato a Los Angeles per scoprire tutte le novità di Call of Duty Black Ops 4.