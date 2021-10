Preordina Call of Duty Vanguard e vinci un TV Bravia 55 pollici, il nuovo contest di Sony

Sony Interactive Entertainment Italia annuncia un nuovo contest dedicato a Call of Duty Vanguard, il prossimo episodio della celebre serie di sparatutto in arrivo il 5 novembre su tutte le piattaforme.

Prenotando Call of Duty Vanguard su PlayStation Store per PS4 o PS5 (tutte le edizioni digitali aderiscono all'iniziativa) da oggi e fino al 4 novembre sarà possibile partecipare al contest che mette in palio numerosi premi tra cui ricariche PlayStation Network da 20 euro, abbonamenti annuali a PlayStation Plus e un televisore Sony Bravia XR90J da 55 pollici.

Dopo aver effettuato il preordine vi basterà andare sul sito dell'iniziativa Call of Duty Vanguard Win, inserire il proprio PSN ID, l'indirizzo email ed il numero di ordine assegnato alla fattura di acquisto. Sorteggi immediati per le ricariche PSN e l'abbonamento PlayStation Plus, tra tutti i partecipanti verrà inoltre estratto un solo vincitore finale che si porterà a casa un TV Sony Bravia 55 pollici.

Call of Duty Vanguard di Activision-Blizzard esce il 5 novembre, i preordini sono già aperti sul PlayStation Store e presso tutti gli altri rivenditori fisici e digitali.

Nota Bene - Everyeye.it non è in alcun modo coinvolto nell'iniziativa, la notizia viene riportata per dovere di cronaca, Sony Interactive Entertainment Italia è unico promotore e titolare del concorso legato a Call of Duty Vanguard.