Preordina Pokémon Scarlatto e Violetto Set Allenatore Fuoriclasse Miraidon e Koraidon

Su eBay sono preordinabili con uscita fissata per il 31 marzo di quest'anno i set di carte Pokémon Scarlatto e Violetto "Set Allenatore Fuoriclasse Miraidon e Koraidon", acquistabili (entrambi in un bundle venduti assieme) al prezzo di 118,90 Euro con spedizione gratuita.

Vi elenchiamo i ricchi contenuti di entrambi i set:

11 buste dellʼespansione Scarlatto e Violetto del GCC Pokemon

Una carta promozionale di Miraidon (o Koraidon)

65 bustine protettive con Miraidon (o Koraidon)

45 carte Energia del GCC Pokemon

Una guida giocatore per l’espansione Scarlatto e Violetto

Sei dadi segnalini danno

Un dado lancia-moneta valido per le gare

Due segnalini delle condizioni speciali in plexiglas

Un cofanetto da collezione dotato di quattro divisori per conservare e organizzare tutto il contenuto

Una carta codice per il Gioco di Carte Collezionabili Pokemon Live

Vi consigliamo di completare i vostri acquisti su Ebay sempre con Paypal in modo da essere assicurati sia nella compravendita che nel trasporto. Come tutti i set di carte collezionabili Pokémon, una volta esaurite le scorte sarà impossibile acquistarli al prezzo di listino, pertanto se siete collezionisti della serie, non fateveli scappare acquistando con la garanzia e sicurezza di eBay e PayPal.