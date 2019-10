Preordina Pokemon Spada e Scudo su Amazon.it e ricevi un bonus preorder esclusivo

Manca un mese al lancio di Pokemon Spada e Scudo per Nintendo Switch e Amazon.it lancia una speciale promozione legata ai bonus preorder: tutti coloro che prenoteranno il gioco riceveranno in regalo la valigetta di pelle oro.

"Il codice per ottenere il Bonus Prenotazione verrà inviato al momento della spedizione del prodotto. L'offerta è valida per i prodotti venduti e spediti da Amazon.it e sarà estesa a tutte le prenotazioni già esistenti. Il cliente ha diritto a un numero di codici pari al numero di prodotti preordinati aderenti alla promozione. Amazon.it si riserva il diritto di ritirare, modificare o sospendere l'offerta in qualunque momento."

L'offerta è valida acquistando Pokemon Spada, Pokemon Scudo o il bundle Pokemon Spada e Scudo Dual Pack che include entrambi i giochi in un solo pacchetto. Offerta valida per tutti gli ordini effettuati entro le 23:59 del 14 novembre, Pokemon Spada e Scudo saranno disponibili dal 15 novembre in esclusiva su Nintendo Switch.